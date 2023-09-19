Van'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Van’da, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Valilik bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Tören, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın protokol üyeleriyle Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaretle son buldu.
Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın yanı sıra, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur ve kurum amirleri katıldı.