Van'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Van’da ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Valilik bahçesinde tören düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Van'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı


Van’da, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Valilik bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

aw033720-01.jpg

Tören, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın protokol üyeleriyle Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaretle son buldu.

aw033720-02.jpg

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın yanı sıra, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur ve kurum amirleri katıldı.

aw033720-03.jpg

aw033720-04.jpg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
CHP'de Canan Kaftancıoğlu'nun yerine kim geçecek? Kılıçdaroğlu işaretini verdi Siyaset
CHP'de Canan Kaftancıoğlu'nun yerine kim geçecek? Kılıçdaroğlu işaretini verdi
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi Spor
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar Güncel
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı Güncel
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı” Magazin
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı”
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret?
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti Güncel
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti