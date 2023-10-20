Van’da 2 günlük yasaklama. Valilik açıkladı

Van Valiliği, 2 gün boyunca kentte yapılacak eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Van’da 2 günlük yasaklama. Valilik açıkladı

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün boyunca yasaklandı. Kararı, Van Valiliği duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 21/10/2023 tarihinden geçerli 22/10/2023 tarihi de dahil olmak üzere 2 gün süre ile; valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, yine valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetleri de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır”

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