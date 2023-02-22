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Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:50
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Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ihbarı alınca harekete geçti. Göçmenleri taşıyan araçlar, geçiş güzergahları ve götürüldükleri adresler belirlenip, takibe alındı. Jandarma, 19-21 Şubat tarihleri arasında operasyon düzenledi. Toplam 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 araca da el konuldu. 6 organizatörden 3'ü mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

(Kaynak: DHA)

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