Teksas Valisi Biden’ın yardımcısının evine 130 kaçak göçmen bıraktı

ABD’de yasadışı göçmen tartışması sürürken çok sayıda göçmeni taşıyan üç otobüs, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington'daki konutunun yakınına bırakıldı.

ABD’de yasadışı göçü savunan Demokrat Parti’nin Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise dün yılbaşı arifesinde büyük bir şok yaşadı.

130 KAÇAK GÖÇMENİ YOLLADI

Odatv’de yer alan bilgilere göre, Teksas Valisi Valisi Greg Abbott, bir otobüse bindirdiği 130 kişilik kaçak göçmen grubunu, Kamala Harris’in başkent Washington DC’deki evinin önüne bıraktı.

Teksas Valisi, “Madem göçmenleri istediniz, o zaman alın, kendiniz bakın” dedi.

Kamala Harris, “İnsanlık dışı bir durum. Kar fırtınası yaşanırken 130 kişi adeta ölüme terk edildi” diyerek tepki gösterdi.

Günde en az üç bin kişinin Meksika üzerinden kaçak giriş yaptığı ABD’de, Teksas Valisi Abbott “istila durumu” ilan ederek önlemleri sıkılaştırdı.

Ulusal Muhafızları tam teçhizatlı şekilde sınırda görevlendiren Greg Abbott, yasadışı göçmenlerin “işgalci” olarak ele alınacağını ve Anayasa’daki bu madde uyarınca yakalandıkları vakit Teksas sınırları dışına gönderileceğini söyledi.

Demokrat Parti kanadından, Greg Abbott’a tepki yağdı. Demokrat siyasetçiler, Teksas Valisi’ni “insanlık dışı muamele” ile suçladı.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Beyaz Saray sözcüsü Abdullah Hasan, "Vali Abbott Noel arifesinde hiçbir Federal ya da yerel makamla koordinasyon kurmadan çocukları dondurucu soğukta yol kenarında terk etti. Defalarca söylediğimiz gibi, Başkan Biden'ın göreve geldiği ilk gün Kongre'ye gönderdiği kapsamlı göçmenlik reformu ve sınır güvenliği tedbirleri gibi gerçek çözümler üzerinde Cumhuriyetçi ya da Demokrat herkesle çalışmaya hazırız, ancak bu siyasi oyunlar hiçbir şeyi başaramaz ve sadece hayatları tehlikeye atar" dedi.

Göçmenlerden bazıları, kendilerine battaniye verilerek bölgedeki yerel barınaklara götürüldü.

AKTİVİSTLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardımlaşma Ağı organizatörü Madhvi Bahl, NBC News'e yaptığı açıklamada, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'deki ülkelerden yaklaşık 140 göçmenin Teksas'tan Washington'a geldiğini belirterek, olayı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardımlaşma Ağı gönüllüsü Amy Fischer CNN'e yaptığı açıklamada, "Washington toplumu, Nisan ayından bu yana Teksas'tan gelen otobüsleri her gelişlerinde karşılıyor. Noel arifesi ve dondurucu soğuk havalarda da durum farklı değil. Biz her zaman burada insanları kollarımızı açarak karşılıyoruz" dedi.