Van'da bariyerlere çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı. 3 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Van’dan Erciş istikametine doğru seyir halinde giden 58 ACH 762 plakalı otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen 10 BEY 62 plakalı otomobile arkadan hızla çarptıktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak dik şekilde havada asılı kaldı.

HAVADA ASILI KALDI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dik duran otomobilin sürücüsü jandarma ve vatandaşlar tarafın ön camdan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer otomobildeki hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.