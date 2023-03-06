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Van’da çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:16
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Van’da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı

Van’da çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 22 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalanmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; okuldan çalınan ve satılan 1 ton kömür, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.Hırsızlık suçlarına karışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirilmiş ve 11 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.

 

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