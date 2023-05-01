Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 18 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 48 yıl hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet iş makinesi, 1 adet otomobil, 1 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6114 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 kopya düzeneği ele geçirilmiştir. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 32 adet fişek ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. 1072 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tombala makinesi, 1 adet bilgisayar ekranı, muhtelif tombala malzemeleri ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir” denildi.

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