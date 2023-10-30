Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 21 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 adet tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 2 adet tüfek kartuşu, 8 adet fişek, 61 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet demir jop ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet cep telefonu, 1 adet motosiklet, 1 adet bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 2 adet altın kaplama kol saati, 39 adet su sayacı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ele geçen malzemeler; 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 42 şahıs yakalanmış, toplamda 34 yıl hapis cezası bulunan 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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