Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

Van’da aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada değişik suçlardan aranması bulunan 18 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde toplam 85 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanmış, 15 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçlarına karışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanmıştır. 320 paket sigara, 22 adet puro, 4 adet elektronik sigara, 4 adet elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 8 aranan şahıs yakalanmıştır. 1 adet çalıntı araç, 1 adet cep telefonu, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda yapılan denetimlerde de; 124 şahıs, 65 araç ve 24 motosiklet sorgulanmıştır” denildi.

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