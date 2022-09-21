21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van’da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’da durdurulan şüpheli araçta bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:06
Takip Et

Van’da durdurulan şüpheli araçtan bin 96 adet kaçak cep telefonu çıktı

Van’da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
+
Aa
-

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hakkâri ili Şemdinli ilçesinden Van merkeze çok sayıda kaçak cep telefonu geleceği bilgisinin elde edilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince plakası daha önceden tespit edilen araçta arama yapıldı. Yapılan adli aramada 4 şüpheliyle birlikte bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı” denildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
4
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
5
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
6
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
7
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.