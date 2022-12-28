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Van'da terör operasyonu: Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:09
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Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Van'da terör operasyonu: Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
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Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen terör soruşturmasına ilişkin Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Van'daki operasyonla ilgili bilgi verdi.

Van'da emniyet birimlerince uzun süredir takip edilen bir yapılanma bulunduğunu, bu yapılanmanın eylem hazırlığı içinde olduğunu aktaran Soylu, eylem talimatının Van sınırının ötesinden, İran Kelereş'ten geldiğini söyledi.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"PKK'nın şehir içi operasyon birimi olarak nitelendirdiğimiz bir birimin başında 'Soreş Fatih Doktor' kod Cahit Hezer, 'Nedim' kod Vehbi Kiyat, Kadir Kiyağ, Özgür Aytekin ve Fırat Kırdağ isimli 5 kişilik bir hücre tespit edildi. Hem eylemi yapmaya hazırlanan hem eylemi birlikte yapabileceği takip sonucu değerlendirilen 5 kişilik bir hücre. Bunların ikametlerinde de hem çeşitli silah ve mühimmatlar, el bombaları, aynı zamanda patlayıcı olmaya hazır hale getirilmeye çalışılan bir düzenek ele geçirildi. Böylece Van'daki il emniyet müdürlüğümüzün terörle mücadele şubesi ve istihbarat şubesi marifetiyle bir eylem daha engellenmiş oldu."

Bu arada Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınanların ikametlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda tabanca, 2 el bombası, 1 susturucu, 2 şarjör, 9 adet 7,65 fişek, 1 telsiz, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ve metal bilye, hafıza kartları, telefonlar, sim kartlar, flaş bellekler, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınanların Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. (AA)

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