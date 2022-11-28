Van’da değişik suçlardan 11 kişi tutuklandı

Van’da farklı suçlardan aranması bulunan 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 24 yıl hapis cezası bulunan 17 şahıs yakalanmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçuna karışan 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 7 aranan şahıs yakalanmış ve 1 adet tabanca ile 6 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi. (İHA)