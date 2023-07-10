Van'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 3-9 Haziran'da gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelandan kapanan kesimleri ulaşıma açıldı Güncel
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelandan kapanan kesimleri ulaşıma açıldı
Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü Magazin
Merve Boluğur siyah derili elbisesiyle nefesleri kesti. Bakın kendini nasıl övdü
Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı Magazin
Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı
Patpat'ın çarptığı TOGG bu hale geldi Teknoloji - Otomotiv
Patpat'ın çarptığı TOGG bu hale geldi
UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı Spor
UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı
Jorge Jesus yıldız futbolcuyu antrenmandan kovdu Spor
Jorge Jesus yıldız futbolcuyu antrenmandan kovdu
Rusya Ukrayna’da yardım malzemelerinin bulunduğu okulu vurdu Dünya
Rusya Ukrayna’da yardım malzemelerinin bulunduğu okulu vurdu