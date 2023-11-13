Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 bin 670 paket sigara, 10 adet cep telefonu, 272 adet elektronik sigara, 62 adet elektronik sigara likiti, 426 kilo 650 gram nargile tütünü, 103 adet paketlenmiş tütün, 294 adet cinsel içerikli malzeme (sprey, krem, macun), 344 adet puro ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 15 olay kapsamında 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.