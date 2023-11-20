Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 bin 440 paket sigara, bin 816 adet sahte bandrol, 278 adet cep telefonu, 234 litre alkol, 192 adet cinsel içerikli malzeme (sprey, krem, macun), 180 adet elektronik sigara, 10 adet puro, 12 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet tabanca ele geçirilmiştir. TCK-197 Parada Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 4 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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