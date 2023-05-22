Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van’da gümrük kaçakçılığı

İHA’nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 810 paket sigara, 150 adet elektronik sigara, 3 adet cep telefonu, 614 adet cinsel içerikli ürün ve 200 adet kozmetik malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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