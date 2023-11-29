Van'da jandarmanın operasyonunda kilolarca toz esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 51 kilo 73 gram toz esrar türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van'da jandarmanın operasyonunda kilolarca toz esrar ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 27 Kasım 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında icra edilen faaliyette 51 kilo 73 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara “Huzurunuz, Mutluluğumuzdur” parolası ile kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

aw087829-01.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
ABD'den İsrail'e ‘sivil kayıplar’ çağrısı Dünya
ABD'den İsrail'e ‘sivil kayıplar’ çağrısı
7 dakikada 2 gol yiyen Galatasaray'da taraftar çıldırdı Spor
7 dakikada 2 gol yiyen Galatasaray'da taraftar çıldırdı
Paranın nerede olduğunu açıkladı. Emre Ulaş vatandaşa büyük hizmet etti Karikatür
Paranın nerede olduğunu açıkladı. Emre Ulaş vatandaşa büyük hizmet etti
Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti Magazin
Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti
Galatasaray'ı çıldırtan pozisyon! Spor
Galatasaray'ı çıldırtan pozisyon!
Tartıştığı çalışana kurşun yağdırdı. Kargo şubesinde dehşet anları Gündem
Tartıştığı çalışana kurşun yağdırdı. Kargo şubesinde dehşet anları