Van'da 249 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 249 adet cep telefonu ve 140 paket sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 22-29 Ocak 2023 tarihleri arasında 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 249 adet cep telefonu ve 140 paket sigara ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır denildi.