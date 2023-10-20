Van’da kaçakçılık operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde 20 Ekim 2023 tarihinde İpekyolu ve Başkale ilçelerinde tespit edilen 8 ayrı adres ve bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “8 bin 676 adet cinsel içerikli ürün, bin 179 paket sigara, 10 bin adet bandrolsüz makaron, 87 adet puro, 25 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili toplam (5) şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.