Van’da kalp krizi geçiren muhtar köy yolu açılarak hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Van’da kalp krizi geçiren muhtar köy yolu açılarak hastaneye kaldırıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren muhtar, köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Van’da son 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapanırken, dün akşam saatlerinde 4 çocuk babası muhtar Eyüp Kayan (42) kalp krizi geçirdi.

Muhtarın yakınları yetkililerden yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine karla mücadele ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yoğun kar yağışından dolayı kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açılırken, mahalleye ulaşan ekipler, Kayan'ı yapılan ilk müdahaleden sonra Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

aw119839-01.jpg

aw119839-02.jpg

aw119839-03.jpg

Son Haberler
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü Gündem
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü
Fatih Terim’i aklayan eller ve Seçil Erzan’ın kırık telefonu! Gündem
Fatih Terim’i aklayan eller ve Seçil Erzan’ın kırık telefonu!
Gaddar’ın yayını neden öne çekildi? Yazarlar
Gaddar’ın yayını neden öne çekildi?
Konut ve otomobil alınır mı? Yazarlar
Konut ve otomobil alınır mı?
Erdoğan, Kürdistan’a değil Teröristan’a mı karşı? Yazarlar
Erdoğan, Kürdistan’a değil Teröristan’a mı karşı?
Şehitler peş peşe... Âcil güvenlik toplantısı! Yazarlar
Şehitler peş peşe... Âcil güvenlik toplantısı!
Teröre karşı net ayarı! Yazarlar
Teröre karşı net ayarı!