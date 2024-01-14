Van’da kalp krizi geçiren muhtar köy yolu açılarak hastaneye kaldırıldı

Van’da son 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapanırken, dün akşam saatlerinde 4 çocuk babası muhtar Eyüp Kayan (42) kalp krizi geçirdi.

Muhtarın yakınları yetkililerden yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine karla mücadele ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yoğun kar yağışından dolayı kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açılırken, mahalleye ulaşan ekipler, Kayan'ı yapılan ilk müdahaleden sonra Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.