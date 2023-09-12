Van'da kamyon ile yolcu minibüsü ile çarpıştı

Van- Hakkari karayolunda, kargo firmasına ait kamyon ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Van'da kamyon ile yolcu minibüsü ile çarpıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Van- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir kargo firmasına ait 41 LU 349 plakalı kamyon, Hakkari yönüne giderken karşı yönden gelen 65 FD 268 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı, ihbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

vanda-kamyon-ile-yolcu-minibusu-ile-carpisti-1-olu-11-yarali-8471-dhaphoto1.jpg

Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna getirildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı Güncel
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Milli Takım İtalya'ya mağlup oldu Spor
Milli Takım İtalya'ya mağlup oldu
Öğrencileri ve öğretmenleri bekleyen büyük tehlikeleri tek tek açıkladılar Güncel
Öğrencileri ve öğretmenleri bekleyen büyük tehlikeleri tek tek açıkladılar
Fethiye’de 6 metrelik bot alev alev yandı Yaşam
Fethiye’de 6 metrelik bot alev alev yandı
Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan flaş karar Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan flaş karar
Ekrem İmamoğlu’ndan genel başkanlık hamlesi. Barış Yarkadaş bomba kulisi açıkladı Siyaset
Ekrem İmamoğlu’ndan genel başkanlık hamlesi. Barış Yarkadaş bomba kulisi açıkladı
Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı Yaşam
Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı