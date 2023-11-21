Van'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Edinen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Van istikametine seyir halinde olan 72 AAG 712 plakalı tır, yoğun kar yağışından dolayı kayarak yolu kapattı.

Aynı istikamete seyreden 39 TH 666 plakalı otomobil, makas atan tıra çarptı.

Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, muhtemel başka kazaları engellemek için yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Kaza yapan araçların yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırılması ile yol ulaşıma açıldı.