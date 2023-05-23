Van'da kaybolan engelli genç bulundu

Van’ın Erciş ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf Karataş, yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu.

Van'da kaybolan engelli genç bulundu

Kızılören Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Karataş, dün öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmemesi nedeniyle ailesi tarafından jandarma ekiplerinden yardım istenildi. aw897277-03.jpgHemen harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeklerinin desteğiyle kırsal mahallesinin etrafındaki akarsu ve dağlık alanlarda arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda Karataş, evine yakın bir arazide sağ bulundu. aw897277-04.jpgSağlık durumunun iyi olduğu belirtilen engelli genç, ailesine teslim edildi. (İHA)

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