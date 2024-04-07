Van'da otomobil ile tır çarpıştı

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.