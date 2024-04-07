Van'da otomobil ile tır çarpıştı

Kaynak: İHA
Van'da otomobil ile tır çarpıştı
Van'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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