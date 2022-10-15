Otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı 

Van'ın Özalp ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı yeni Emek Mahallesi’nde meydana geldi.
Eski Emek Mahallesi'nden Özalp istikametine giden R.A. yönetimindeki 06 LF 7517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalına düştü. Kazada hafif yararlana sürücü R.A., çevredekilerin yardımı ile Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
(Kaynak: İHA)
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