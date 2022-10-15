15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı 

Van'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:09
Takip Et

Van'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı 
+
Aa
-

Van'ın Özalp ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı yeni Emek Mahallesi’nde meydana geldi. 

Eski Emek Mahallesi'nden Özalp istikametine giden R.A. yönetimindeki 06 LF 7517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalına düştü. Kazada hafif yararlana sürücü R.A., çevredekilerin yardımı ile Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
2
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
3
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.