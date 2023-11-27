Van’da uçak seferleri rötar yaptı

Van'da rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden kuvvetli şekilde esmesi, kentte planlanan uçak seferlerinin rötar yapmasına neden oldu.

Van’da kuvvetli rüzgar uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan Ankara ve İstanbul'a planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması beklendiği ifade edildi. Meteoroloji; Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ile kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu olması tahmin edildiğini, yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgardan dolayı soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazi zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarılarını yeniledi.