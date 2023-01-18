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Van'daki depremden ilk görüntüler

Van Erciş'te deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kamarasına yansıdı...

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:40
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Van'daki depremden ilk görüntüler

Van'daki depremden ilk görüntüler
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Van yakınlarında yerin 7 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. Ölen ya da yaralanan olmazken Van Erciş'te deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kamarasına yansıdı...(AA)

23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş, 1.966 kişi yaralanmış, 252 kişi ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı.


 

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