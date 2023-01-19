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Çanakkale'de deprem

Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 09:27
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Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem
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İHA'nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi’nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 05.26 da Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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