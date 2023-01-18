Son dakika... Van'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'da Van sınırlarına yakın bölgede 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD verilerine göre Van yakınlarında saat 13:08’te 5,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş, 1.966 kişi yaralanmış, 252 kişi ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı.