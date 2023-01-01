﻿Van’da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal meyda adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesi Yeşilağaç mevkiinde saat 09.58 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal meyda adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesi Yeşilağaç mevkiinde saat 09.58 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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