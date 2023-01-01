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Van’da deprem

Van’ın Saray ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:39
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Van’ın Saray ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem

Van’da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin sosyal meyda adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesi Yeşilağaç mevkiinde saat 09.58 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. 

 

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