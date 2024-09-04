Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor

İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa bugün yıkılacak. Yıkımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri gerçekleştirecek.

Çivi bile çakılmaması gereken Üsküdar Vaniköy’deki ormanlık arazideki villa için flaş karar alındı. Boğaz manzaralı alandaki yapı için inşa izin belgesi olmadığı gerekçesi ile inşaatı durdurulan villanın bugün bakanlık ekipleri tarafından yıkılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından inşaatı durdurulan villa için İBB bir hafta öncesinde suç duyurusunda bulunmuş bu doğrultuda bakanlık yapı için suç duyurusunda bulunmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün saat 08.00’da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada izinsiz inşa faaliyetlerinin bakanlık tarafından tespit edilerek ruhsatsız yapıların yine bakanlık tarafından mühürlendiğini belirtti.

Açıklamanın devamında kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentiler ile ilgili yıkım faaliyetlerinin bugün bakanlık ekipleri koordinesinde yapılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en değerli arazilerinden birisi olan Üsküdar Vaniköy’de normal şartlar altında çivi bile çakılmaması gereken boğaz manzaralı ormanlık arazideki villanın ek yapı inşaatları görüntülenmişti.

Görüntüler kısa zamanda gündem olmuş ve gözle arazinin İBB denetim alanında olduğu açıklamaları sonrasında İBB’ye çevrilmişti.

İBB ise yaptığı açıklamada izinsiz inşa faaliyetinin görüntülerin gündeme gelmeden 1 hafta öncesinde Bakanlığa bildirildiğini ve suç duyurusunda da bulunulduğunu belirtmişti.

Bakanlık yetkilileri inşaatın mühürlendiğini açıklamış, son olarak bakanlıktan bugün yapılan açıklamada kaçak villanın yıkılacağı ifade edildi.

YIKIM BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'de bulunan kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından başlatıldı.