Vanspor FK Zonguldak Kömürspor maçında skandal olay! Soyunma odasına silahlı baskın

TFF 2. Lig'de oynanan Vanspor FK-Zonguldakspor Kömürspor maçının sonunda skandal bir olay yaşandı.

Vanspor FK Zonguldak Kömürspor maçında skandal olay! Soyunma odasına silahlı baskın

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta mücadelesinde lider Vanspor FK, alt sıralarda kümede kalma mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 90+6'da Furkan Sakı'nın attığı golle kazanan Vanspor FK, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadelenin son düdüğünün ardından skandal bir olay meydana geldi.

SOYUNMA ODASINA SİLAHLI BASKIN
Yeni Adım Gazetesi'nde yer alan habere göre; maç esnasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, soyunma odasında gerginliğin seviyesi arttı.
Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak’ın korumalarıyla birlikte Zonguldak Kömürspor soyunma odasına geldiği ve silah çektiği iddia edildi.

BİR FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Haberin devamında Zonguldak Kömürsporlu futbolcuların darp edildiği iddia edilirken, kaleci Egemen Yaylı ve Nuri Terliksiz’in hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Özellikle Egemen Yaylı’nın ciddi şekilde darp edildiği ve kaburgasında kırık şüphesi olduğu belirtildi.

STADYUMDAN ÇIKAMADILAR
Çıkan olaylar güçlükle yatıştırıldı.
Zonguldak Kömürspor kafilesinin uzun süre Van Atatürk Stadyumu’ndan ayrılamadığı kaydedildi.
Daha sonra emniyet ekiplerinin takviye kuvvet istemesinin ardından geniş güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

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