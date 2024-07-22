Vantilatör satışları patladı

Aşırı sıcaklarla baş etmeye çalışan Erzincanlılar klima fiyatları fırlayınca çareyi vantilatörlerde buldu. Termometrelerinin 38 dereceyi aştığı Erzincan’da uygun fiyatlı serinlik arayan yöre halkı vantilatörlere yöneldi. Özellikle son 1 haftada kentteki eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında patlama yaşandı.

Hem daha ucuz hem de serinlemek için etkili bir yöntem olan vantilatörlere Erzincanlılar tarafından temmuz ve ağustos aylarında peynir ekmek gibi satılıyor.

Yöredeki esnaf, fiyatların 1700 lira ile 5 bin lira arasında değiştiğinin altını çizerek, dükkanlarında ilk kez ürünlerin yok sattığını söyledi.