Önce bıçakladılar, sonra denize attılar

Öldürülen Serdar Ala'nın kavga sırasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı bilgisi verildi. Hayatını kaybeden Ala'nın 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saat 02.30 sularında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Serdar Ala ile Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. adlı kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Söylenenlere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine Eray A. elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A., Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte Ala'yı denize attı.

Yaralı halde denize atılan Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken diğer iki kişiyi görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.



Polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zanlılar polis tarafından gözaltına alınırken, Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu belirlendi.