Havalimanında polis yanlışlıkla polisi vurdu

Kaynak: DHA
Havalimanında polis yanlışlıkla polisi vurdu

Batman Havalimanı’ndan Ankara’ya gitmeye hazırlanan komiser yardımcısı M.A.D. silah kontrol noktasından silahını alacağı sırada görevli polis memuru F.D. tarafından kaza ile bacağından vuruldu.

Yaralı polis memurunun sağlığının iyi olduğu söylenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay dün akşam Batman Havalimanı’nda meydana geldi. VF-4115 sefer sayılı uçakla Batman'dan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah teslim noktasında tabancasını bıraktı. Görevli polis memuru F.D., kontrol bidonu içerisinde kontrol ederken, tabanca ateş aldı. Yolcu M.A.D. bacağından vuruldu.

Hemen bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı komiser yardımcısı M.A.D. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olaylı ilgili M.A.D. şikayetçi olmadığı halde olayla ilgili inceleme başlatıldı

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