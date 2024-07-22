İsrail ordusu Kudüs'te Filistinlilere ait iş yerlerini yıktı

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail güçleri Beyt Hanina'ya baskın düzenleyerek bir dükkan ve bir araç galerisiyle birlikte buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri tahrip etti.

İş yerlerinin yıkımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail'in genellikle bu tür operasyonları ruhsatsız oldukları iddiasıyla gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yılın ilk yarısında Batı Şeria'da 318 Filistinli iş yerinin yıkıldığını ve 85'inin Kudüs'te olmak üzere toplam 359 iş yerine yıkım ihtarı gönderildiğini açıkladı. Kudüs'teki İsrail Belediyesi, Filistinlilere inşaat izni vermeyerek onların ev ve iş yerlerini yıkma uygulamasını sürdürüyor.