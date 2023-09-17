Vapurda yolcunun saçını yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Beykoz'da N.Ç.(52) iskeleye yanaşan vapurdan ineceği sırada, önünde oturan M.E.A. (14)'nın çakmakla saçını yakan N.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Vapurda yolcunun saçını yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Söyledikleri herkesi şaşırttı

Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A. (14)'nın arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı. Saçının yandığını farkeden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine İskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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