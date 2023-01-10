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Vedat BAYRAM
Vedat BAYRAM

'VAR da Yok!..

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10 Ocak 2023 Salı

Pazar akşamı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izledik. Hem görevlerimiz nedeniyle hem de yıllardan beri İstanbul'daki tüm müsabakaları takip eden bir spor adamı olarak ifade etmeliyim ki; bu VAR sisteminin ülkemizde doğru uygulanamaması, Türk futbolunu garip bir durumla karşı karşıya bırakıyor. 

Maçın ilk 15. dakikasında hakemin oyunu durdurarak dakikalarca VAR'dan gelecek anonsu bekleyip, kararı vermek için oyunu soğutuyor olması futbolda hiç kabul edilebilir bir olgu olmamalı. Sporun hangi branşı olursa olsun asıl istenen müsabakanın mümkün olduğunca kesilmeden, oyunun soğutulmadan sürdürülmesidir. Derbide asıl amaç; 90 dakikalık bir sürede topun mümkün oldukça oyunda kalması ve maçın soğumaması iken, topun oyunda kalabildiği süre ortalama 70 dakika...

Bu da yetmezmiş gibi bir de çok net gördüğümüz bu VAR belası hakikaten kaliteyi düşüren hercümerç bir durum olmuştur.

15. dakikadan sonra oyunun durdurularak bekletilmesi, ikinci yarıda da aynı şeyin tekrarlanması koskocaman bir derbide kaliteyi düşürmüş ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmıştır.

VAR sisteminden sorumlu MHK bu işi layıkıyla takip ederek bir çözüm bulmalıdır. Futbol Federasyonu da bu konuda gereken önlemi almalı ve MHK'nın bu sistem için uzman hakem yetiştirilmesini sağlayıp, oyunun bu kadar uzun süre durdurularak engellenmesine, mani olmalıdır.

Her ne kadar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin hatalı bir onbir ile maça başladığı ifadeleri dile getirilirken, derbi ve Jesus hakkında söyleyecek çok sözümüz olsa da kusurları ortadan kaldırmasa bile hocanın maç sonu röportajında bu skoru üstlenmesi; VAR meselesinin, derbinin kalitesini düşüren bir unsur olarak diğer eleştirilerimizin önüne geçmesini sağlamıştır. Tüm bu gerekçelerle derbi berbat olmuş, Fenerbahçe de seyircisini hayal kırıklığına uğratmıştır.

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