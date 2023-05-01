VAR uygulamalı tarihe geçen güreşte başpehlivan Orhan Okulu

Muratpaşa güreşlerinde, 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlendiği Yağlı Pehlivan Güreşleri, Konuksever Er Meydanı'nda yapıldı. Güreşlere 45'i başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 1000'e yakın sporcu katıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğindeki güreşleri izlemek için Konuksever Er Meydanı'nın tribünleri günün erken saatlerinde doldu.

İLK KEZ

Muratpaşa güreşlerinde, 20-21 Mayıs Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez VAR sistemi uygulandı. VAR sistemi için er meydanın dört bir köşesine ve kule hakem heyetinin bulunduğu yere yüksek çözünürlüğe sahip kameralar yerleştirildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yayın Kurulu Başkanı Hüsnü Kaftan, VAR sistemiyle ilgili, "Futbolda böyle bir uygulama yapılıyordu, yağlı güreşte de ilk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor. Daha önce tek kamerayla çekim yapılıyordu, şimdi hiçbir itiraza yol açmayacak şekilde kameralar sahada konuşlandı ve reji sistemi kuruldu" diye konuştu.

BÜYÜK HEYECAN

Bu yıl ilk kez 'Paşanın Aslanı' Orhan Okulu, 'Sarı Fırtına' İsmail Balaban, 'Megastar' Ali Gürbüz gibi isimler Antalya seyircisi önüne çıktığı Muratpaşa Güreşleri'nin ikinci turu büyük heyecana sahne oldu. İsmail Balaban'ın Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu'nun Yusuf Can Zeybek'le eşleştiği turdan Balaban ve Okulu çıkmasını bildi ve sonrasında bu iki isim finalde karşı karşıya geldi.

BALABAN'I YENDİ

Finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Muratpaşa Belediyespor güreşçisi Orhan Okulu 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Güreşlerde Başpehlivan Okulu'yla birlikte derece yapan Serhat Gökmen, Fatih Atlı ve İsmail Balaban'a kupa ve madalyalarını Başkan Uysal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ve Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz takdim etti. (AA)