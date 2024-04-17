Varank ile Bilal Erdoğan'ın emojili ıstakoz mesajlaşması. AKP grup toplantısında kameralara yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Varank ile Bilal Erdoğan'ın emojili ıstakoz mesajlaşması. AKP grup toplantısında kameralara yakalandı
AKP'li vekil Şebnem Bursalı'nın "ıstakoz" olayı, iktidar partisinin bugünkü grup toplantısına da yansıdı. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mesajlaşması NOW Tv kameralarına yakalandı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması büyük tepki aldı. Bursalı, tatil dönüşü geldiği partisinin bugünkü grup toplantısında konu hakkında konuşmazken AKP'li Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "ıstakoz" emojili mesajları kameralara yansıdı.

varank.jpg

NOW Haber, 19.00 haberlerinde dikkat çeken bir ayrıntıyı yayınladı. Eski bakan AKP'li Mustafa Varank ile Bilal Erdoğan'ın mesajlaşma görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Bursalı'nın ıstakoz haberini Varank ile paylaşan Bilal Erdoğan'a yanıt veren eski bakan ".... çıkardılar ama..." deyip ıstakoz emojisi gönderdi.

Son Haberler
Amerika'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Rüya takım kuruldu Spor
Amerika'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Rüya takım kuruldu
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivali'nin afişi paylaşıldı Kültür Sanat
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivali'nin afişi paylaşıldı
Merkez Bankası bunu ilk kez yaptı. Eski başekonomist Hakan Kara açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası bunu ilk kez yaptı. Eski başekonomist Hakan Kara açıkladı
Furkan Nesli Derneği’nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı Gündem
Furkan Nesli Derneği’nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı
Hırvatistan’da sandık çıkış anketlerine göre ülkede koalisyon hükümeti kurulacak Dünya
Hırvatistan’da sandık çıkış anketlerine göre ülkede koalisyon hükümeti kurulacak
Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı Gündem
Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti