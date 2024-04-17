Varank ile Bilal Erdoğan'ın emojili ıstakoz mesajlaşması. AKP grup toplantısında kameralara yakalandı

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması büyük tepki aldı. Bursalı, tatil dönüşü geldiği partisinin bugünkü grup toplantısında konu hakkında konuşmazken AKP'li Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "ıstakoz" emojili mesajları kameralara yansıdı.

NOW Haber, 19.00 haberlerinde dikkat çeken bir ayrıntıyı yayınladı. Eski bakan AKP'li Mustafa Varank ile Bilal Erdoğan'ın mesajlaşma görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Bursalı'nın ıstakoz haberini Varank ile paylaşan Bilal Erdoğan'a yanıt veren eski bakan ".... çıkardılar ama..." deyip ıstakoz emojisi gönderdi.