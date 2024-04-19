AKP Grup Başkanvekili 562 bin TL'lik saati ile selfie çekerken yakalandı. ‘Biz bu milletin ta kendisiyiz’ diyerek paylaştı tepkiler gelince sildi

Gitgide derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon yüzünden vatandaşlar geçim sıkıntısı içindeyken, AKP’li isimlerin lüks içinde yaşaması büyük tepkilere yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, Monaco Yat Kulübü’nden yaptığı ıstakoz paylaşımına gelen tepkiler halen sürerken, bu kez de AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki Rolex saat gündem yarattı.

Yenişehirlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ağırladığı hemşerileri ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve söz konusu fotoğraftaki Rolex marka saati göze çarptı. Yenişehirlioğlu’nun kolundaki 562 bin liralık Rolex saatine sosyal medyadan tepkiler yağdı. Tepkilerin gelmesi üzerine, Yenişehirlioğlu, yaptığı paylaşımını sildi.

İKİNCİ “LÜKS” KAZA

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco Yat Kulübü’ndeyken yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmış ve kendisine AKP’li isimlerden bile sert tepkiler gelmişti. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, bu paylaşıma sert bir tepki göstererek, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, devletimiz ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!" ifadelerini kaydetmişti.

Bursalı, gelen tepkiler üzerine, kamuoyundan “Bir yol kazası oldu” diyerek özür dilemişti.

Bursalı, daha sonra kolundaki binlerce dolarlık bileklikleriyle gündeme gelmişti.