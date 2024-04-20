Fotoğrafta ucuz ıstakoz kuyruğundaki yerel halkı görmektesiniz

Sosyal Medyada paylaşıldı hem de bu başlık bu "Ucuz ISTAKOZ Kuyruğunda " YEREL HALK"

AKP Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco tatilinde ıstakoz yedi fotoğraflarını paylaştı. İşte bu paylaşım vatandaşlmar arasında büyük tepki gördü. Istakozcu Şebnem Bursalı tek değildi. AKP Grup Başkanvekili 562 bin TL'lik saati ile selfie çekerken yakalandı. Hem de paylaşımı ‘Biz bu milletin ta kendisiyiz’ diyerek yaptı.

Emekli patates alırken zorlanırken, bu iki paylaşım da sokaktaki emeklinin vatandaşını isyanına neden oldu. Bu haberler günlerdir ülke gündeminde. İşte size bir fotoğraf. Türkiye Kredi Kooperatifleri Marketinin önünden ...Kuyruk dışarıya taşmış... Patates almakta zorlanan vatandaşlar sıraya girmiş, ucuzlatıldığı iddia edilen o üründen almaya çalışıyor.

Türk insanı yaratıcı hemen fotoğrafın altınan şu paylaşımda bulundu:"Ucuz ISTAKOZ Kuyruğunda " YEREL HALK". Hem de Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası toplantısında enflasyonla ilgili olarak söylediği Türk halkını "Yerel halk" olarak gördüğü sözlerle...İşte yerel halk ve ıstakoz kuyruğu..

Gerçek de aslında şu...Vatandaş bu 'Istakoz'u yemez...

Rolexci milletvekil...

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'dan açıklama gelmişti. Bursalı "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim" diyerek özür diledi. Istakozun fotoğrafı ortada...Paylaşımı kaldırsa ne olur. Vatandaşlar gördü. Bursalı özür dilese ne olur. Çünkü o ıstakozun fotoğrafı vatandaşların kafasına kazındı.