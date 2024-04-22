Siyasilerin lüks yaşantısına vatandaşlardan tepki. 'Kemer sıka sıka 75 kilodan 60 kiloya düştüm'

Kaynak: ANKA
Siyasilerin lüks yaşantısına vatandaşlardan tepki. 'Kemer sıka sıka 75 kilodan 60 kiloya düştüm'
Vatandaşlar ekonomik sıkıntılarla içinde geçinmeye çalışırtken, bazı siyasilerin lüks yaşam tarzlarına ve israfına karşı tepkiler büyüyor. Sokak röportajında konuşan bir vatandaş kemer sıka sıka 75 kilodan 60 kiloya düştüğünü dile getirdi.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan enflasyon ve ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlar vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bir yanda vatandaşlar aldığı maaş ile ay sonunu getiremezken, bir yandan bazı siyasilerin son zamanlarda lüks makam odaları, ıstakoz paylaşımları ve Rolex saatleriyle gündeme gelmesi infial yarattı.

luks-makam-odalari-istakoz-rolex-saat-siyasilerin-satafatina-yurttas-tepkili-kemer-sika-sika-15-kilo-verdim-nygw4ezm.jpg

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajına konuşan vatandaşlar, yaşanan durumu ''görgüsüzlük'' olarak değerlendirirken, bir vatandaş ise, "Zaten kemerlerimizi sıkıyoruz. Bakın 10 tane düğüm açmışım buraya. Artık kemer sıkacak bir şey kalmadı. Kemer sıka sıka 75 kilodan düştüm 60 kiloya. Ne yapalım yani? Halk mesajını verdi. Bunun değişmesi lazım" sözleriyle yaşananlara karşı tepkisini dile getirdi.
Yerel seçimlerden sonra el değiştiren bazı belediyelerdeki şatafatlı makam odaları, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 562 bin liralık Rolex saati, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın bayram tatilinde paylaştığı ''ıstakoz fotoğrafı'' son zamanlarda sosyal medyada infial yarattı. Halk ekonomik krizle boğuşurken, bazı siyasilerin bu görüntüleri büyük tepki topladı.

istakoz.png

''HERKES AÇ AMA ONLAR ISTAKOZ YİYORLAR'
Sertaç Ağaoğlu adlı bir vatandaş, şatafatın kesinlikle ihtiyaç olmadığını belirterek, çocuğun hakkından alıp ıstakoz yemeyi kendilerine ne kadar yakıştırdıklarını bilmediğini bunun israftan başka bir şey olmadığını ve herkesin aç olduğunu ama onların ıstakoz yediğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Rasim Özcan adlı bir başka vatandaş ise, yaşananları "görgüsüzlük" olarak tanımlayarak, halkın da buna çok üzüldüğünü belirtti. Ülkede yöneticilerin vatandaşlara tasarruf etmelerini söylediğini ancak kendilerinin tasarruftan kaçındıklarını belirten Özcan, "porsiyonları küçültün" demenin komik olduğunu ifade etti. Özcan ayrıca milletin uyandığını ve bundan sonra boylarının ölçüsünü alıyor olduklarını dile getirdi.

9.jpg

'10 TANE DÜĞÜM AÇTIM BURAYA'
Cemal isimli bir başka vatandaş ise parası olanların öteden beri zenginleşmek için milletvekili olduklarını belirterek, "Onlar harcarlar. Keyifleri yerinde. Bizim gibi 10 bin lirayla geçinen insanlar değil. Bizi düşünen yok. Açlıktan ölüyoruz. Yani düzen bu. Bu düzenin değişmesi lazım. Bunların bitmesi lazım. Israf çok. İsrafı keseceğiz diyorlar ama alabildiğine fazlalaşır. Zaten kemerlerimizi sıkıyoruz. Bakın 10 tane düğüm açmışım buraya. Artık kemer sıkacak bir şey kalmadı. Kemer sıka sıka 75 kilodan düştüm 60 kiloya. Ne yapalım yani? Halk mesajını verdi. Bunun değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
AKP'li vekilden 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim. Tepkiler gelmeden paylaşımını silmişti
Fotoğrafta ucuz ıstakoz kuyruğundaki yerel halkı görmektesiniz
Istakozlar rolexlerden sonra bu çıktı. Gençlik Kolları Başkanı aşkın şehri Amsterdam'dan fotoğraflar paylaştı
AKP Grup Başkanvekili 562 bin TL'lik saati ile selfie çekerken yakalandı. ‘Biz bu milletin ta kendisiyiz’ diyerek paylaştı
"Ne ıstakozu makarnayı zor buluyoruz" Sokak röportajında "Hiç ıstakoz yediniz mi?" sorusuna ilginç cevaplar verildi
Cüneyt Özdemir Şebnem Bursalı olayını yorumladı. Kol kırıldı ıstakoz içinde kaldı
Varank ile Bilal Erdoğan'ın emojili ıstakoz mesajlaşması. AKP grup toplantısında kameralara yakalandı
Monaco'da ıstakoz yiyen Şebnem Bursalı Meclis'te kraliçe gibi karşılandı. Herkes öpme kuyruğuna girdi
Armağan Çağlayan içinde Ajda Pekkan geçen ıstakoz anısını paylaştı. Yeme de yanında yat olmuş
Bir AKP'li daha ıstakozla karnını doyururken poz verdi. İkinci ıstakoz vakası
Son Haberler
Çarpmanın etkisi ile aracın motoru fırladı Yerel Haberler
Çarpmanın etkisi ile aracın motoru fırladı
Flaş.. Flaş... ABD üssüne füze saldırısı. Ortadoğu'da sular durulmuyor Dünya
Flaş.. Flaş... ABD üssüne füze saldırısı. Ortadoğu'da sular durulmuyor
Film senaryolarını aratmayan operasyon. Hırsız ve polis aynı evde mahsur kaldı Yerel Haberler
Film senaryolarını aratmayan operasyon. Hırsız ve polis aynı evde mahsur kaldı
Afgan sığınmacılar Paris sokaklarını karıştırdı Video
Afgan sığınmacılar Paris sokaklarını karıştırdı
Ahşap fabrikasında yangın Yerel Haberler
Ahşap fabrikasında yangın
Ünlü AVM'de korku dolu anlar. Kendini 5. kattan aşağıya bıraktı Gündem
Ünlü AVM'de korku dolu anlar. Kendini 5. kattan aşağıya bıraktı