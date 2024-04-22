Siyasilerin lüks yaşantısına vatandaşlardan tepki. 'Kemer sıka sıka 75 kilodan 60 kiloya düştüm'

Türkiye'de son yıllarda yaşanan enflasyon ve ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlar vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bir yanda vatandaşlar aldığı maaş ile ay sonunu getiremezken, bir yandan bazı siyasilerin son zamanlarda lüks makam odaları, ıstakoz paylaşımları ve Rolex saatleriyle gündeme gelmesi infial yarattı.

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajına konuşan vatandaşlar, yaşanan durumu ''görgüsüzlük'' olarak değerlendirirken, bir vatandaş ise, "Zaten kemerlerimizi sıkıyoruz. Bakın 10 tane düğüm açmışım buraya. Artık kemer sıkacak bir şey kalmadı. Kemer sıka sıka 75 kilodan düştüm 60 kiloya. Ne yapalım yani? Halk mesajını verdi. Bunun değişmesi lazım" sözleriyle yaşananlara karşı tepkisini dile getirdi.

Yerel seçimlerden sonra el değiştiren bazı belediyelerdeki şatafatlı makam odaları, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 562 bin liralık Rolex saati, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın bayram tatilinde paylaştığı ''ıstakoz fotoğrafı'' son zamanlarda sosyal medyada infial yarattı. Halk ekonomik krizle boğuşurken, bazı siyasilerin bu görüntüleri büyük tepki topladı.

''HERKES AÇ AMA ONLAR ISTAKOZ YİYORLAR'

Sertaç Ağaoğlu adlı bir vatandaş, şatafatın kesinlikle ihtiyaç olmadığını belirterek, çocuğun hakkından alıp ıstakoz yemeyi kendilerine ne kadar yakıştırdıklarını bilmediğini bunun israftan başka bir şey olmadığını ve herkesin aç olduğunu ama onların ıstakoz yediğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Rasim Özcan adlı bir başka vatandaş ise, yaşananları "görgüsüzlük" olarak tanımlayarak, halkın da buna çok üzüldüğünü belirtti. Ülkede yöneticilerin vatandaşlara tasarruf etmelerini söylediğini ancak kendilerinin tasarruftan kaçındıklarını belirten Özcan, "porsiyonları küçültün" demenin komik olduğunu ifade etti. Özcan ayrıca milletin uyandığını ve bundan sonra boylarının ölçüsünü alıyor olduklarını dile getirdi.

'10 TANE DÜĞÜM AÇTIM BURAYA'

Cemal isimli bir başka vatandaş ise parası olanların öteden beri zenginleşmek için milletvekili olduklarını belirterek, "Onlar harcarlar. Keyifleri yerinde. Bizim gibi 10 bin lirayla geçinen insanlar değil. Bizi düşünen yok. Açlıktan ölüyoruz. Yani düzen bu. Bu düzenin değişmesi lazım. Bunların bitmesi lazım. Israf çok. İsrafı keseceğiz diyorlar ama alabildiğine fazlalaşır. Zaten kemerlerimizi sıkıyoruz. Bakın 10 tane düğüm açmışım buraya. Artık kemer sıkacak bir şey kalmadı. Kemer sıka sıka 75 kilodan düştüm 60 kiloya. Ne yapalım yani? Halk mesajını verdi. Bunun değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.