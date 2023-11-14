Varisli anne adayları dikkat

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Farsak anne adaylarına, “Çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atmamak açısından variste kozmetik tedavi için bebeğinizi sütten kesmeyi bekleyin ve öyle tedavi olun. Aksi takdirde tedavi süreci sütünüze zarar vererek bebeğinizi etkileyebilir” uyarısı yaptı.

Varisin çok yaygın bir sağlık soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bora Farsak, genetik yatkınlık, kadın olmak ve doğurganlığın varis oluşumunda önemli etkenlerden olduğunu söyledi. Özellikle hamilelik döneminde kadınlarda varise yatkınlık oranının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Farsak, buna neden olan etkenleri açıkladı. Bunlardan birinin hormon seviyesindeki artışlar olduğunu belirten Prof. Dr. Farsak, “Doğumun kolaylaşması için hamilelikte artan hormon seviyesi ile vücutta bağ dokusu gevşemektedir. Bu yüzden bacaklar ve karın çevresindeki toplar damarlarda da artan bağ dokusu gevşemesi varise ortam hazırlar” şeklinde konuştu.

“4’ÜNCÜ AYDAN SONRA KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLIYOR”

Prof. Farsak, damarlardaki yükün bu yüzden arttığını ve varis oluştuğunu söyledi ve ekledi:

“Özellikle 4’üncü aydan sonra leğen kemiğinin üzerine çıkıp artık görselleşmeye başlayan çocuğun ana damarlara daha fazla baskı yapmaya başladığını belirten Prof. Dr. Farsak, “Büyüdükçe daha fazla yapıp kalbe dönüşü engellediği için bacaklarımızdaki yine basınç yükseliyor. Duvara yüklenen basınç artıyor ve gene uygunsanız yani genetik yatkınlığınız var ise varislerimiz ortaya çıkıyor”

“HER DOĞUMDA RİSK, DAHA DA ARTIYOR”

Yapılan her doğumda bir sonraki doğum için varis oluşma olasılığının arttığını belirten Farsak, "Resmi rakam olmamakla diyelim varis oluşma ihtimali yüzde 10 ise ikincide yüzde 15, üçüncüde ise yüzde 25 olabilir" ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

İlk şikâyetin ağrı olacağını belirten Prof. Dr. Farsak, bunun yanında özellikle öğle sonraları akşama doğru gece ödemlerinin de eşlik edeceği ağrıların oluşacağını söyledi. Çok ciddi, çok kabarmış damarları olanlarda gece kaşıntıları olabileceğini de kaydeden Prof. Dr. Farsak, “Gece krampları olabilir. Huzursuz bacak aslında tanısı olmayan bir hastalık ama son on beş yirmi yıldır huzursuz bacağın tanıları içerisine ya da uyaranları içerisinde toplar damar yetmezliği çok ciddi bir yer almış durumdadır” diye konuştu.

HANGİ DÖNEMDE TEDAVİ TERCİH EDİLMİYOR?

Çok büyük problemler olan kanama, pıhtı, patlama gibi durumlar olmadığı sürece hamilelikte tedavi etmeyi uygun bulmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Farsak, bu dönemde alınan önlemlerin üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi. Hamilelikte kendisine tedavi olmak için birçok hastanın başvurduğunu da belirten Prof. Dr. Farsak, “Hamilelikte ne kozmetik tedavi uyguluyoruz ne de ameliyat yapıyoruz. Doğum yapıldığında ameliyat yapılabilir ancak ben bunu da çok tercih etmiyorum. Çünkü yaşanılan bu süreçler anne sütünü etkiliyor. Bu yüzden başvuran hastalara bebeğini sütten kestikten sonra gelip tedavi olmalarını öneriyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

AA

