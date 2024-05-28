Varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin var her yerde yerin atasözünün anlamı nedir?

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Varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin var her yerde yerin atasözünün anlamı nedir?

Varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin var her yerde yerin atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin var her yerde yerin atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yetenekli bireyler, toplum içinde değerli bir konuma sahiptirler çünkü onlar, toplumun çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilme yetisine sahiptirler.

Yeteneksiz olanlar ise iş bulamamanın ve bir amaca hizmet edememenin hayal kırıklığını yaşarlar.

Becerikli bireyler her zaman toplumda takdir edilirken, beceriksiz kişiler ise kendi yeteneksizliklerinin neden olduğu işsizlik ve amaçsızlık duygularıyla boğuşurlar.

VARSA HÜNERİN VAR HER YERDE YERİN, YOKSA HÜNERİN VAR HER YERDE YERİN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İşi en iyi Kader yapıyor diye bütün iş yükünü ona vermişler ama beceriksiz Mehmet öyle kenarda kovulmayı bekliyor; varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin var her yerde yerin..."

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