Vatandaş Afganlılar ve Suriyelilere yapılan yardımları anlattı!

Son yıllarda Türkiye, Suriye ve Afganistan'dan gelenlerle birlikte yoğun bir şekilde sığınmacıların dolduğu ülkelerden biri haline geldi.

Bu durum, özellikle büyük şehirlerde demografik yapıyı değiştirdi, sosyal ve ekonomik dengeleri etkileyen önemli bir mesele olarak öne çıktı.

Vatandaşların bu duruma yönelik tepkileri çeşitli röportajlara yansımaya devam ediyor.

Son olarak röportajda konuşan bir vatandaş Afganlılar ve Suriyelilere yapılan kıyakları anlattı.

Sokak röportajında konuşan vatandaş Suriyelilerle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü

Vatandaş tepkisinde şunları belirti:

"TÜRKİYE'DE 3.SINIF MUAMELESİ GÖRÜYORUM"

“Ben Türkiye'de 3. sınıf muamelesi görüyorum. Hastaneye gideceğim, dişimi yaptıracağım, dişimi yaptıramıyorum. Bir Suriyeli gidiyor birinci kalite diş yaptırıyor, bir Afgan gidiyor en birinci maaşı alıyor.”

Vatandaşın eşitsizlik algısına dair derin bir hayal kırıklığını yansıtmasıyla bu röportaj dikkat çekti.

Kendi ülkesinde olmasına rağmen yabancılarla kıyaslandığında haksızlığa uğradığını hissetti ve devletin sosyal politikalarını sorgulandı.

Vatandaşların Suriyeli ve Afganlıların kamu hizmetlerine ayrıcalıklı erişim sağladığı algısıyla artan bir huzursuzluk içinde olduğu ifade edildi.