Bakan Mehmet Muş telefondan başını kaldırmadı. Vatandaş derdini anlatmaya çalışırken...

AKP’nin Samsun’dan milletvekili adayı gösterdiği Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, bir vatandaşın kendisine derdini anlatmaya çalıştığı sırada telefonuyla ilgilendiği anlar sosyal medyada tepki çekti.

Bakan Mehmet Muş telefondan başını kaldırmadı. Vatandaş derdini anlatmaya çalışırken...

AKP’nin Samsun’dan milletvekili adayı gösterdiği Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Muş, daha sonra ise vatandaşlarla bir araya geldiği bir toplantı düzenledi.

Bir vatandaşın derdini anlatmaya çalıştığı esnada Bakan Muş’un telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti.

Vatandaşın, “Ben bakanıma söylüyorum; Ben bakanıma derdimi anlatmaya geldim buraya. Kamulaştırılma yapılırken ev sahipleriyle, mal sahipleriyle görüşülmez mi?” dediği sırada, Muş’un telefonuyla ilgilenmeye devam ettiği görüldü.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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