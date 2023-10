Vatandaş kırmızı ete ulaşamıyor. Marketlerin en tenha kısmı 'kasap' reyonları oldu

Son zamanlarda artan enflasyon ve ekonomik kriz, pahalı olan et fiyatlarını dahada artırarak neredeyse gram altınla yarışır hale getirdi. Özellikle kırmızı et reyonlarında yaşanan artış vatandaşı kasap reyonlarından her gün bir adım daha uzaklaştırıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN KIRMIZI ET HAYAL OLDU

Temsilciler son 1 ay içerisinde et fiyatlarının bir miktarda olsa düştüğünü söylese de halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşların kırmızı et alma düşüncesi hayalden öteye gidemiyor.

CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer son dönemde fiyatlarda yaşanan değişimle birlikte kırmızı et ve kanatlı eti arasındaki makasın açıldığını bunun da tüketici tercihlerinde kanatlı ete yönelimin artmasına neden olduğunu belirtiyor. Dinçer balık tüketimine olan talebin yükselmeye devam ettiğini vurguluyor.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng ise, son dönemde, üretimde yaşanan daralma ve tüketimdeki azalma eğilimi nedeniyle sektörde küçülme trendi gözlemlediklerini ifade etti. Bu küçülmenin kendi raflarına yansımadığını söyleyen Türüng, “Son iki yılın satışlarına baktığımızda tonaj bazında dana eti yüzde 12, kuzu eti ise yüzde 34 gibi dikkate değer bir büyüme göstermiştir” açıklamasını yaptı.

KIRMIZI ET YİYEMEYEN SAKATAT YİYOR

Et tüketiminin yaygın olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kımızı ete ulaşamayan halkın sakatata yöneldiği belirtiliyor. Hayvan kesiminin çok azaldığına dikkat çeken Batman Elma Sokağındaki kasaplar sakatata ulaşmanın da eskisi kadar kolay olmadığını ancak talebin çok arttığını belirtiyorlar.

Bu eğilim hayvan varlığındaki azalıştan da gözlenebiliyor. Büyükbaş hayvan varlığı Haziran 2023 itibarıyla yılbaşına göre 336 bin adet azalarak 16 milyon 687 bine geriledi. Küçükbaş hayvan sayısı ise 2 milyon 991 adet azalarak 53 milyon 274 bine indi.

Gelişmeleri değerlendiren Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, temel sebebin küçük işletmelerin üretimden çekilmesi olduğunu bildirdi. Tunç, ithalat yetkisine sahip büyük işletmelerin 120 liraya mal ettikleri hayvanları 220 liraya satıp kâr sağladığını, materyal bulmakta zorlanan yerli üreticilerin maliyetinin ise 200 liranın üzerinde olduğunu söyledi. Bülent Tunç, 2011 yılında hayvan başına 300 lira olan destek miktarının bugün 500 lira olduğunu kaydederken, o dönem destek ile 20 torba yem alınabilirken, bugün 1 torba yem bile alınamadığını vurguladı.

YERLİ PARA KAZANAMIYOR

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, tarımsal işletme yapılarının giderek değiştiğini, bunun da kırmızı et arzını olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle köy işletmelerinin ciddi ölçüde piyasadan çıkmaya ve hayvancılığın büyük işletmelerin eline geçmeye başladığını dile getiren Tunç, özellikle son 1 yıllık zaman diliminde tüketicinin alım gücündeki düşüşe bağlı olarak kırmızı et tüketiminin azaldığını aktardı.

Sadece hayvansal ürünlerin fiyatı değil, asgari ücret dahil olmak üzere girdi maliyetlerinde de büyük artışlar yaşandığına vurgu yapan Bülent Tunç, canlı hayvan kg fiyatının 250 lira bandında olduğunu ancak üreticinin bu şartlarda para kazanamadığını kaydetti. Besicilerin yurt içinde işletmeye koyacak canlı hayvan bulamadığını, bulunanların fiyatının da çok yüksek olduğunu bildiren Tunç, bu işten daha çok ithalatçıların para kazandığını söyledi. En az 200 baş ve üzeri hayvan varlığına sahip işletmelerin ithalat yapabildiğinin altını çizen Tunç, bunların maliyetinin 120 lira düzeyinde olduğunu, doğal olarak yerli üreticilerin ithal hayvanlarla rekabet edemediğini belirtti.

Yerli üretici binbir zorlukla hayvan yetiştirmeye çalışırken, ithalatçıların sadece otel hizmeti vererek para kazandığını ifade eden Bülent Tunç, “Üstelik maliyetler çok farklı olmasına rağmen hayvanlar iç piyasaya aynı fiyata satılıyor” diye konuştu.

“HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise, pandemiden sonra üreticilerin girdi ve enerji maliyetleri çok yükseldiğini, bununla birlikte kasapların da işçilik ve kira maliyetlerinin büyük oranda artığını vurgulayarak, “Kasaplar olarak bizler aracıyız ve bu maliyetler nedeniyle kasaplar da mağdur. Tüm bu maliyet artışlarına rağmen et fiyatları pandemiden bu yana toplamda yüzde 110 arttı, bu haliyle belki de fiyatı en az artan temel gıda maddesi et. Aslında bizim fiyatlarımız çok artmadı ama halkın alım gücü düştü” dedi.