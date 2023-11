Vatandaş metreyle ölçtü! Tam 20 yıldır bıyığına jilet sürmedi

Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Dağlı, bıyığıyla görenlerin dikkatini çekiyor. 18 yaşından beri bıyık bırakmaya başlayan Dağlı, tutkusunu yaklaşık 40 yıldır devam ettiriyor. Türkiye’nin birçok ilinde 40 santimetreyi bulan bıyığıyla tanınan adam, yaklaşık 20 yıldır da bıyığını tıraş etmedi. Evlatları ise babalarının sadece bıyıklı halini hatırlıyor.

“ŞU AN 58 YAŞINDAYIM, BIYIK TUTKUM 18 YAŞINDA BAŞLADI”

18 yaşından beri bıyık tutkusunu devam ettirdiğini belirten Mehmet Dağlı, “Şu an 58 yaşındayım, bıyık tutkum 18 yaşında başladı. Sonra askere gittik geldik. Askerden sonra bıraktık, ha bire devam etti. Belli bir süre sonra nakliyecilik yaptım. 80 ilin 60'ında hep beni tanırlar. 'Hataylı Pala' yazardı arabamın önünde, arkasında. Gören bütün esnaflar, bir şey olup bir yerde durduğum zaman otobüsçü, tırcı, taksici herkes gelir sorardı” dedi.

“50-55 SANTİM OLDUĞU ZAMAN DA OLDU”

Tam 20 yıldır bıyığına jilet sürmediğini belirten Dağlı, “Fotoğrafta 24 yaşındayım. Biz anadan doğma babanın oğluyuz. Biz anamıza özenmedik babamıza özendik. Şu anda 40 santim ama bu 50-55 santim olduğu zaman da oldu. Gittiğim her yerde tanınırım. Bir defa gittiğim zaman, ikinci bir sefere hiçbir zahmet, bir zorluk çekmem. Giden insanlar ilgisini de gösterir, saygısını da gösterir. Az önce siz de beni aynı kalabalıkta gördünüz. Yaklaşık 150-200 kişinin içinden alıp çıkardınız. Her yerde dikkat çekiyor. Her yerde dikkat çekiyorum. Ben bir mitinge katıldım. Beni Avrupa'dan bile arayanlar oldu. Çünkü dev ekranda gösterdiler. 30 yıldır hiçbir şey yapmadım. Sadece sakal tıraşı oldum o kadar. Bıyıklarım tıraş edilmedi. Herhangi bir cisim sürülmedi. Sadece tarakla taranır. Hepsi o kadar. Eşim hiçbir şey demez. Erkek lakabı bıyığıyla anılır, kadınlar saçıyla anılır der. Kendisi öyle layık görmüş. Bir sıkıntı yok der” ifadelerini kullandı.

“BEN BİLDİM BİLELİ BABAMIN BIYIKLARI VAR”

Babasını hep bıyıklı haliyle hatırladığını belirten İdris Dağlı, “Ben 36 yaşındayım. Ben bildim bileli babamın bıyıkları var. Pala bıyığını soracak olursanız 30 küsur yıldır pala bıyıklı haliyle tanıyoruz. Çevrede, köyde, mahallede, ilçede, ilde her gittiğimiz yerde Pala'nın oğlu geldi denir. Babam 'Pala' lakabıyla anılır. Mesela ilkokuldan liseye kadar her dönem geldiğimde Pala'nın oğlu geldi deniyor. Hocalarım bile, öğretmenlerim bile. Kendimi bildim bileli yani ben doğdum doğalı 36 yıldır bıyığı var” dedi.