Vatandaş olay yerinde elini kolunu salla sallaya gezdi

Aksaray’da kimliği belirsiz 2 kişinin bir dükkana ateş açmasıyla ilgili olay yerinden görüntü çekmek isteyen basın mensupları, bir polis memurunca azarlanarak uzaklaştırıldı. Emniyet şeridi çekilmeyen olay yerinde mahalle sakinlerinin elini kolunu sallayarak gezmesi ise dikkat çekti.

KAYNAK: İHA
Vatandaş olay yerinde elini kolunu salla sallaya gezdi

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi, Yılmaz Ilgın (59) tarafından işletilen kokoreççiye gelerek dükkan sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi, Ilgın’ı darp ederek olay yerinden kaçtı. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar olay yerine gelen 2 kişi, ellerindeki tüfekle hem havaya hem de dükkana ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kimseye isabet etmezken mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganların peşine düşerken, diğer ekipler Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olay yerinde inceleme ve araştırma başlattı. Her hangi bir emniyet şeridinin çekilmediği olay yerinin uzaktan görüntüsünü almak isteyen basın mensupları ise, bir polis memurunun azarıyla karşılaştı. Polis memuru basın mensubundan kamerayı kapatmasını istedi. Memur, “Çekemezsin kardeş, kapat kamerayı, kamerayı kapat. Daha olay yeri çalışma yapmadan sen nasıl çekeceksin abi. Tamam abi, sil abi, çekemezsiniz abi. Çekemezsiniz, uzaklaş abi” denilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Her hangi bir emniyet şeridi çekilmeyen ve güvenlik önlemi alınmayan bölgeden basın mensupları uzaklaştırılırken hemen ardından mahalle sakinlerinin ellerini kollarını sallayarak olay yerinde ve tüfekten çıkan karışların bulunduğu yerin hemen yanı başında gezmesi dikkat çekti.

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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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